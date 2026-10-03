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¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
17°
Viento
Sur 20 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Sureste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 26 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 26°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 23°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:37
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:09 y se pone a las 19:37, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 26 - 54 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 24° Noroeste 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
02:00 24° 23° Noroeste 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
03:00 23° 23° Oeste 26 - 51 km/h 0% Cielo despejado
04:00 22° 22° Oeste 21 - 52 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Sur 13 - 44 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Sur 23 - 54 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Sur 18 - 46 km/h 0% Soleado
08:00 15° 15° Sur 17 - 35 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Sur 20 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Sureste 20 - 45 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sur 18 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sur 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Sureste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sureste 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 25° Sureste 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 25° Sureste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 25° Sureste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Sureste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Sureste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 25° Sureste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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