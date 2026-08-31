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¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sur 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol19:17
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:51 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sur 17 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 17 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 22° 24° Sur 18 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 23° 24° Sur 17 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 23° 24° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 23° 24° Sur 15 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 22° 24° Sur 14 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Sur 10 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sur 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Oeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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