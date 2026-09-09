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El clima en San Juan hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sureste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 19 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 25 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol19:22
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:40 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 57 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Oeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 11° Sur 2 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sureste 3 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sureste 6 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sur 15 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Sur 25 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 24 - 57 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Sur 22 - 53 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 21 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sur 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sur 18 - 41 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sur 16 - 38 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Sur 12 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sur 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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