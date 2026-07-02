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El tiempo en San Juan hoy, 7 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 7 de julio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 11 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Norte 6 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 2 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 17°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:34 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 11 - 30 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° Noreste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Norte 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Norte 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noreste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noreste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Juantiempo en San Juan hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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