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Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Sur 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 33°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 28°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:28 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Oeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sureste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 25° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Sureste 3 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Sureste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 26° Sureste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 27° Sureste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 26° Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 25° 25° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 25° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Oeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 21° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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