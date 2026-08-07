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Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 4 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol19:02
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación33%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 7 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:17 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Norte 1 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Suroeste 1 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sur 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 7 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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