Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en San Juan: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 14 - 38 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:33 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sur 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 21 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sur 18 - 44 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sur 14 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 7 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Oeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Juantiempo en San Juan hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

    ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

  3. Frío y niebla en Buenos Aires:cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío y niebla en Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires:cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

    Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Cuándo viaja Milei a España: el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Máximo Kirchner:“Queremos tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

Economía

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

Qué regalar en el Día del Padre:de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Internacionales

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas:“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”