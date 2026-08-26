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Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de . Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Sur 10 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 22 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 31°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:57 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Este 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 26° Este 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 28° Noreste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 28° Sureste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 28° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 28° Sur 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 27° Sur 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 26° Sureste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Sureste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Sur 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Sur 22 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sur 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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