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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Santa Cruz este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 16 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:26 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 11 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 14 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 14 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 15 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 15 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 16 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 15 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 14 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 14 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 13 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 13 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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