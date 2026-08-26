Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 5°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.

Mañana se esperan 5° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 5°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.