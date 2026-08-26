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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
31°
Viento
Noreste 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
25°
Viento
Noreste 17 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 31°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 23m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:37 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 26° Noreste 12 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 27° 27° Noreste 16 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 29° 28° Noreste 18 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 30° 29° Noreste 18 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 31° 30° Noreste 17 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 31° 30° Noreste 17 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 30° 29° Noreste 15 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 27° 27° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 26° 26° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 25° 26° Noreste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 26° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 24° 25° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 24° 25° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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