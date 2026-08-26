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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 10°. Con vientos de 16 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:26 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noreste 13 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 24° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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