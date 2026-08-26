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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 13°. Con vientos de 33 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Oeste 10 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Este 32 - 59 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 33 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 27°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:50 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 33 - 63 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Norte 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Norte 14 - 33 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 17° 17° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Norte 1 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 25° Norte 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Noroeste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noroeste 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 26° Noroeste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Noroeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Oeste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Oeste 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Oeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sureste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Este 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Este 32 - 59 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Este 33 - 63 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 32 - 61 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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