comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para San Luis este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 26 - 49 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sureste 19 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 23 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:53 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sureste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Sureste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sureste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 18 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Sureste 18 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Sureste 18 - 38 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sureste 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sureste 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Este 23 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 26 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 26 - 49 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos:encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

Economía

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos: las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Plazo fijo octubre 2026:qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo