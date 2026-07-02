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El tiempo en San Luis hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 2 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 22 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Cubierto
Viento
Este 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 7°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 22 - 41 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 22 - 42 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 21 - 41 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 20 - 39 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 17 - 37 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 7 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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