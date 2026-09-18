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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Norte 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Noroeste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Norte 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol19:19
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:20 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Norte 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Norte 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Norte 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Norte 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Norte 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Norte 14 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 19° 19° Norte 16 - 29 km/h 0% Cubierto
10:00 20° 20° Norte 17 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 21° 21° Norte 17 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Norte 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 25° Norte 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Norte 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Norte 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Noroeste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Noroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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