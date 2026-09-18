Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|11h 59m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|48%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:20 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Norte 14 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|18°
|18°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|18°
|18°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|19°
|19°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Norte 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|19°
|19°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|20°
|20°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|21°
|21°
|Norte 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|25°
|Norte 16 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|25°
|Norte 12 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|25°
|Norte 9 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|25°
|Noroeste 8 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Noroeste 6 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|25°
|Noroeste 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|22°
|Noroeste 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Norte 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Norte 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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