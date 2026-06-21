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Pronóstico en San Luis: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 28 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:28 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 28 - 52 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 21 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noreste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 2 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sur 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sureste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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