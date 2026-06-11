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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 14 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 46 - 79 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noreste 24 - 40 km/h
Lluvia
40% 0.7 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
-1°
Viento
Oeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 46 - 79 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:40
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:40 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 46 - 79 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 15 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -1° -1° Norte 8 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 16 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 23 - 37 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 24 - 40 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Noreste 24 - 40 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Noreste 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noreste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 Norte 15 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 26 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 5 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° -1° Oeste 11 - 19 km/h 0% Niebla
23:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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