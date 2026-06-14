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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 14 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 47 - 78 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 36 - 67 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 38 - 69 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 41 - 70 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 47 - 78 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:42
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:42 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 47 - 78 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 44 - 78 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 47 - 77 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 45 - 77 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 43 - 78 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 39 - 71 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 40 - 72 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 36 - 71 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 41 - 70 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 36 - 67 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 35 - 62 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 34 - 61 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 37 - 66 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 36 - 61 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 36 - 65 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 42 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 38 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 36 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 43 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 37 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 38 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 41 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 37 - 72 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 31 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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