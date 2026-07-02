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El tiempo en Santa Fe hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 2 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 18 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:03 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 17 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 17 - 36 km/h 0% Soleado
12:00 10° Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 12 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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