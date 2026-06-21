Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sureste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:02 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 3 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sur 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

    ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

  3. Frío y niebla en Buenos Aires:cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío y niebla en Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires:cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

    Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Cuándo viaja Milei a España: el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Máximo Kirchner:“Queremos tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

Economía

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

Qué regalar en el Día del Padre:de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Internacionales

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas:“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”