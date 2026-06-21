Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Sureste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:07 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Este 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 10° Sur 9 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sur 18 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 16 - 34 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Sur 17 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

    ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

  3. Frío y niebla en Buenos Aires:cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío y niebla en Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires:cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

    Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Cuándo viaja Milei a España: el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Máximo Kirchner:“Queremos tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

Economía

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina y superó a la soja y al maíz por primera vez

Qué regalar en el Día del Padre:de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Internacionales

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas:“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”