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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7 mm), el día se presentará aguanieve con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 61 - 77 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 21 - 65 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 5 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 8 - 28 km/h
Lluvia
90% 1.1 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 61 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:56
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 14m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:56 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 61 - 77 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 61 - 77 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 56 - 77 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Suroeste 24 - 69 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 26 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 24 - 72 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 23 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 24 - 68 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 23 - 67 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 21 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 20 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 18 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 18 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 16 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 13 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 9 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 5 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 8 - 24 km/h 60% 0.1 cm Aguanieve con cielo cubierto
20:00 Noroeste 8 - 26 km/h 70% 0.4 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 8 - 27 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 8 - 28 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 7 - 31 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 8 - 35 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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