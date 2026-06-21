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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 22 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.9 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 22 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:11
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:11, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 64 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -1° -1° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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