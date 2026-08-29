Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

El pronóstico para Tucumán este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|19:06
|Horas de luz
|11h 30m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?
Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:36 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Oeste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|15°
|15°
|Oeste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Oeste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Oeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Oeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Suroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Suroeste 5 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Sur 5 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Sur 6 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Sur 6 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Sur 7 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Suroeste 7 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Suroeste 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Suroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|16°
|16°
|Suroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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