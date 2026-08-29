comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Tucumán este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Suroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 30m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:36 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sur 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 6 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Sur 7 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tucumántiempo en Tucumán hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

  2. Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

  3. Temperaturas y lluvias en Misiones:los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

  4. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Política

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Internacionales

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar