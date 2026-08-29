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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 20m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:46 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noreste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 21 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noroeste 15 - 42 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Norte 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Norte 10 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noreste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 13 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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