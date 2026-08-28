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Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Según revelaciones del diario The Telegraph, el Pentágono evalúa retirar su reconocimiento a la administración británica de las Islas Malvinas si el gobierno de Andy Burnham no eleva su presupuesto de Defensa al 5% del PBI. La sintonía entre Donald Trump y Javier Milei añadió tensión a una maniobra diplomática con la que Estados Unidos busca forzar un mayor compromiso militar de sus aliados.

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Islas Malvinas.
Islas Malvinas. Foto: NA.
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Una filtración del Pentágono publicada este viernes 28 de agosto por el diario británico The Telegraph encendió las alarmas en Londres: el gobierno de Estados Unidos analiza revisar su postura histórica sobre la soberanía de las Islas Malvinas como mecanismo de presión diplomática para que el Reino Unido incremente de manera drástica sus aportes a la OTAN.

La jugada forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para obligar a los miembros de la Alianza Atlántica a destinar el 5% de su PBI a Defensa, en el marco del proyecto para estructurar una “OTAN 3.0” donde los países europeos asuman la responsabilidad principal de la seguridad en su continente.

J. D. Vance y Donald Trump. Foto: Reuters
J. D. Vance y Donald Trump. Foto: Reuters. Foto: Reuters/Joshua Roberts.

Según reveló la investigación periodística, altos funcionarios estadounidenses consideran que el plan de inversión presentado por la gestión británica es insuficiente. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el país norteamericano cambie su postura respecto del archipiélago austral, un alto funcionario del Pentágono señaló: “Puedo decir que [las conversaciones] son sinceras y no se descarta nada en cuanto a opciones para fomentar el tipo de reparto de cargas que buscamos”.

Sumado a eso, la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, no desmintió las versiones y dejó en claro el malestar de la administración republicana. “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel y que, en cambio, hagan su parte”, dijo.

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El factor Milei por la cuestión Malvinas y la neutralidad en suspenso

La posibilidad de un viraje en la diplomacia norteamericana se dio en un contexto de estrecha sintonía política entre Donald Trump y el presidente Javier Milei. Aunque Estados Unidos mantiene formalmente una posición de “neutralidad constante” reconociendo la administración de facto del Reino Unido, pero sin pronunciarse sobre el reclamo de soberanía argentino+, la vocación de Trump por romper consensos internacionales abrió una ventana de incertidumbre para Londres.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

Por su parte, el vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, volvió a ratificar la posición histórica del Reino Unido y sostuvo que la administración no podía ser “más clara” respecto de que las islas constituyen un “territorio británico de ultramar soberano”.

En paralelo, durante reuniones a puerta cerrada llevadas a cabo en Bruselas, el jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, advirtió a los embajadores de la OTAN que los países rezagados en sus metas de gasto continuarán sintiendo la presión de Estados Unidos mientras Trump desplaza progresivamente sus recursos militares desde Europa hacia la región del Indo-Pacífico.

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