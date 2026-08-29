Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

El funcionario del gobierno de Trump elogió el plan económico de Javier Milei. Foto: REUTERS

El gobierno de Estados Unidos concretó este viernes 28 de agosto su primera medida punitiva de peso contra el entramado bancario que opera con Irán. El Departamento del Tesoro oficializó el bloqueo de la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes Unidos, tras acusar a la entidad de mantener intercambios financieros con el régimen islámico de Irán en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

La resolución se tradujo en la prohibición efectiva para que la sede emiratí de Misr -el segundo banco en importancia de Egipto- pueda utilizar el dólar en sus operaciones internacionales y acceder al circuito bancario de EE.UU.

El ultimátum de EEUU y el alcance de la medida

La sanción constituye el primer paso operativo luego de la advertencia formulada a principios de semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había amenazado con aislar económicamente a Teherán al cumplirse seis meses del comienzo de la guerra.

A través de un comunicado oficial, Bessent fundamentó la resolución del organismo. “Quienes le facilitan las cosas a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar ni al sistema financiero global. Misr aprendió esto por las malas y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo apoyo al régimen iraní”, aseveró el funcionario norteamericano.

Estados Unidos lanzó el plan "Paria Económico" para cortar "todas las opciones económicas" de Irán Foto: REUTERS

La medida se sumó al endurecimiento del paquete de sanciones implementado por Estados Unidos contra sectores clave de la economía iraní, abarcando la aviación, el transporte marítimo, el comercio de oro, la tecnología y los activos digitales.

Por su parte, las autoridades de la República Islámica tildaron las sanciones de la Casa Blanca como una política “condenada al fracaso”. Sin embargo, el propio presidente iraní, Masud Pezeshkian, admitió públicamente la gravedad del escenario interno al reconocer que su país atraviesa por “numerosas dificultades económicas”.

El cerco financiero y el incremento de la presión diplomática sobre el régimen iraní serán temas centrales en la agenda de la próxima Cumbre del G20, que se llevará a cabo en Miami a mediados de diciembre.