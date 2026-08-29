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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 10 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 22m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:22 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 8 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sureste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sureste 9 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sureste 9 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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