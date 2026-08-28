Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: X @DiputadosAR

La Cámara de Diputados ingresó en una dura puja reglamentaria entre el oficialismo y un amplio abanico opositor. Como respuesta al pedido de sesión especial presentado por ocho bloques para el próximo 9 de septiembre, La Libertad Avanza resolvió activar la convocatoria a las comisiones de trabajo. Con esta jugada, los libertarios buscan desactivar el intento de la oposición de emplazar las comisiones y fijar fechas de dictamen en el recinto.

La controversia gira en torno a un paquete de 50 iniciativas centradas en dos ejes críticos: la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad -vence el 31 de diciembre- y la implementación de medidas contra el endeudamiento de los hogares.

El cronograma del oficialismo para controlar el debate en la Cámara de Diputados

Endeudamiento familiar: el diputado libertario Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, formalizó el llamado para el miércoles 2 de septiembre a las 13:30, donde se discutirán 34 proyectos sobre la materia. Resta definir la convocatoria de la Comisión de Defensa del Consumidor, conducida por Hugo Yasky (UxP).

Emergencia en Discapacidad: para la próxima semana se esperan los llamados a plenarios de las comisiones de Discapacidad —presidida por el oficialista Gerardo Huesen— y de Acción Social y Salud Pública, que encabeza el libertario Manuel Quintar.

Desde los bloques opositores salieron al cruce del movimiento del Poder Ejecutivo. El diputado del radicalismo crítico Pablo Juliano desestimó la maniobra de la Casa Rosada y ratificó la decisión de buscar el quorum en el recinto:

“Esta jugada es distractiva. No alcanza, porque para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones (no solo estas) trabajen en conjunto y tengan una fecha para dictaminar. Ninguna de estas dos cosas está en los planes de LLA”, cuestionó Juliano, quien además remarcó la importancia del rol que adopten los gobernadores en la negociación.

La tensión en la conducción del cuerpo a cargo de Martín Menem y Gabriel Bornoroni aumentó tras la última sesión ordinaria. Aunque la oposición no alcanzó la mayoría calificada para tratar los temas sobre tablas, logró reunir 133 votos afirmativos, una cifra que supera holgadamente el piso de 129 necesarios para abrir la sesión.

Desde Unión por la Patria, sector que impulsa el proyecto de emergencia conducido por Juan Marino, fundamentaron la urgencia del reclamo. “Hay más de 20 millones de personas endeudadas en la Argentina y seis millones ya se encuentran en mora. Queremos un Congreso que mire y escuche. Que sienta y entienda. Que discuta y legisle con y para el pueblo”, sostuvieron.

Ante este escenario, La Libertad Avanza busca contener a los diputados de provincias aliadas para que no presten su número el 9 de septiembre y le permitan al oficialismo mantener las riendas de la agenda legislativa.