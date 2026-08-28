comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Tras la presión de ocho bancadas para sesionar el próximo 9 de septiembre, La Libertad Avanza convocó a las Comisiones de Finanzas y Discapacidad para debatir 50 proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia del sector.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: X @DiputadosAR
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Cámara de Diputados ingresó en una dura puja reglamentaria entre el oficialismo y un amplio abanico opositor. Como respuesta al pedido de sesión especial presentado por ocho bloques para el próximo 9 de septiembre, La Libertad Avanza resolvió activar la convocatoria a las comisiones de trabajo. Con esta jugada, los libertarios buscan desactivar el intento de la oposición de emplazar las comisiones y fijar fechas de dictamen en el recinto.

La controversia gira en torno a un paquete de 50 iniciativas centradas en dos ejes críticos: la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad -vence el 31 de diciembre- y la implementación de medidas contra el endeudamiento de los hogares.

El cronograma del oficialismo para controlar el debate en la Cámara de Diputados

  • Endeudamiento familiar: el diputado libertario Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, formalizó el llamado para el miércoles 2 de septiembre a las 13:30, donde se discutirán 34 proyectos sobre la materia. Resta definir la convocatoria de la Comisión de Defensa del Consumidor, conducida por Hugo Yasky (UxP).
  • Emergencia en Discapacidad: para la próxima semana se esperan los llamados a plenarios de las comisiones de Discapacidad —presidida por el oficialista Gerardo Huesen— y de Acción Social y Salud Pública, que encabeza el libertario Manuel Quintar.

Desde los bloques opositores salieron al cruce del movimiento del Poder Ejecutivo. El diputado del radicalismo crítico Pablo Juliano desestimó la maniobra de la Casa Rosada y ratificó la decisión de buscar el quorum en el recinto:

“Esta jugada es distractiva. No alcanza, porque para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones (no solo estas) trabajen en conjunto y tengan una fecha para dictaminar. Ninguna de estas dos cosas está en los planes de LLA”, cuestionó Juliano, quien además remarcó la importancia del rol que adopten los gobernadores en la negociación.

Contenido Recomendado

Ley de Inocencia Fiscal II:cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Ley de Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

La tensión en la conducción del cuerpo a cargo de Martín Menem y Gabriel Bornoroni aumentó tras la última sesión ordinaria. Aunque la oposición no alcanzó la mayoría calificada para tratar los temas sobre tablas, logró reunir 133 votos afirmativos, una cifra que supera holgadamente el piso de 129 necesarios para abrir la sesión.

Desde Unión por la Patria, sector que impulsa el proyecto de emergencia conducido por Juan Marino, fundamentaron la urgencia del reclamo. “Hay más de 20 millones de personas endeudadas en la Argentina y seis millones ya se encuentran en mora. Queremos un Congreso que mire y escuche. Que sienta y entienda. Que discuta y legisle con y para el pueblo”, sostuvieron.

Ante este escenario, La Libertad Avanza busca contener a los diputados de provincias aliadas para que no presten su número el 9 de septiembre y le permitan al oficialismo mantener las riendas de la agenda legislativa.

Cámara de DiputadosLa Libertad AvanzaMorosos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

    El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

  2. Javier Milei negó que el Gobierno sea responsable de la morosidad en las familias:“No hay elementos para culpar a la política”

    Javier Milei negó que el Gobierno sea responsable de la morosidad en las familias: “No hay elementos para culpar a la política”

  3. ¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

    ¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

  4. Ordenaron liberar la carga del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

    Ordenaron liberar la carga del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Economía

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII