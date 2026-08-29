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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 13°. Con vientos de 13 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sureste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 8 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol19:02
Horas de luz11h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:33 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 9 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Sureste 10 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 18° 18° Sureste 9 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Sureste 9 - 22 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 18° 18° Sureste 6 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 18° 18° Sureste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Suroeste 5 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Sur 8 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Sur 12 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 13 - 22 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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