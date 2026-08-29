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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -3°. Con vientos de 28 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
-1°
Viento
Norte 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:21 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 28 - 19 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 22 - 8 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 28 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 0 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 0 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Neblina
08:00 Norte 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -1° -1° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° -1° Norte 7 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 -2° -2° Norte 8 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 -3° -3° Norte 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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