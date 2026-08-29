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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de -1°. Con vientos de 15 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 15 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 37m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:19 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 15 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -1° -1° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Oeste 9 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Oeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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