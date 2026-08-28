comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Se trata de Kevin Warsh, quien asumió el cargo en mayo tras haber sido nominado por el mandatario Donald Trump. Qué dijo en el simposio económico de Jackson Hole.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Para Kevin Warsh, la inflación en Estados Unidos es preocupante.
Para Kevin Warsh, la inflación en Estados Unidos es preocupante. Foto: Bloomberg
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La suba de precios en Estados Unidos ha pasado de ser un tema de agenda a convertirse en una cuestión cada vez más severa. Así mismo lo confirmó el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el Jackson Hole Economic Policy Symposium que tuvo lugar en la ciudad de Wyoming. Warsh incluso fue más allá y aseguró que “no cree que el estado de la inflación vaya a cambiar en el corto plazo”.

La misión de la Reserva Federal es tener una inflación aproximada de un 2%, no obstante, el Índice de Precios de los Gastos del Consumo (PCE) quedó fijado en un 3,7%. Esto ya se ha trasladado a la realidad de cada uno de los estadounidenses, por ejemplo, en el valor del combustible y otros productos de primera necesidad.

Por tal motivo, ahora los ojos están puestos en las tasas de interés y en los próximos movimientos que las autoridades podrían realizar. Hasta el momento, se mantuvieron estables pero ya hay actores económicos que reclaman una suba urgente para que acompañar el índice de la inflación.

Bajar la inflación y mantener el consumo, los objetivos de la FED de Estados Unidos

En su discurso, Warsh no dio detalles de lo que ocurrirá con las tasas de interés, aunque se presume que en las próximas semanas debería haber novedades respecto a esta cuestión. Tampoco mencionó cómo hará la FED para bajar la inflación y mantener el circuito de consumo. No obstante, el funcionario señaló: “Aunque las lecturas de inflación de este verano fueron mejores de lo esperado, no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado de forma significativa”.

Contenido Recomendado

Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse:el caso que conmocionó a Estados Unidos

Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse: el caso que conmocionó a Estados Unidos

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, asumió en mayo de 2026. Foto: The Hill

Lo cierto es que actualmente una de las grandes bases de la economía estadounidense, el ahorro, se encuentra en un número notablemente bajo para la historia del país.

Solo un 3% de los residentes pueden ahorrar. Esta cifra demuestra que, en efecto, los ciudadanos estadounidenses están teniendo más gastos de lo que normal. No obstante, el consumo masivo tuvo una suba del 0,2% mientras que el salario se incrementó en un 0,4%.

Quién es Kevin Warsh, el flamante presidente del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos

El 22 de mayo de 2026, el financiero Kevin Warsh asumió como el nuevo presidente del Sistema de Reserva Federa de Estados Unidos tras ser nominado para ejercer este cargo por el mandatario, Donald Trump, a principios de este año.

Pero las recientes declaraciones sobre la inflación y el rumbo económico del país seguramente no habrán sido de agrado para los funcionarios republicanos. De hecho, ya ha sido criticado por algunos políticos por ser demasiado “prudente” en cuanto a la toma de decisiones.

Donald Trump nominó a Kevin Warsh para el cargo. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El objetivo de Warsh es que los indicadores y la situación del país deje de depender necesariamente de los movimientos políticos. Según Clarín, el presidente del Sistema de Reserva Federal, aseguró que la Fed cuenta con “herramientas poderosas”, pero que “no por eso cualquier actor del mercado debería mirar únicamente los indicadores de la Fed para saber qué operación realizar luego”.

Estados UnidosInflaciónDonald Trump
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

    Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

  2. Crisis silenciosa entre aliados:Reino Unido complica las operaciones de EEUU en una isla clave

    Crisis silenciosa entre aliados: Reino Unido complica las operaciones de EEUU en una isla clave

  3. ¿Suicidio o asesinato?:el impresionante operativo que terminó con la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso

    ¿Suicidio o asesinato?: el impresionante operativo que terminó con la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso

  4. Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

    Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

  5. Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII

    Murió Harald V: el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Economía

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII