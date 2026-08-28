Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Para Kevin Warsh, la inflación en Estados Unidos es preocupante. Foto: Bloomberg

La suba de precios en Estados Unidos ha pasado de ser un tema de agenda a convertirse en una cuestión cada vez más severa. Así mismo lo confirmó el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el Jackson Hole Economic Policy Symposium que tuvo lugar en la ciudad de Wyoming. Warsh incluso fue más allá y aseguró que “no cree que el estado de la inflación vaya a cambiar en el corto plazo”.

La misión de la Reserva Federal es tener una inflación aproximada de un 2%, no obstante, el Índice de Precios de los Gastos del Consumo (PCE) quedó fijado en un 3,7%. Esto ya se ha trasladado a la realidad de cada uno de los estadounidenses, por ejemplo, en el valor del combustible y otros productos de primera necesidad.

Por tal motivo, ahora los ojos están puestos en las tasas de interés y en los próximos movimientos que las autoridades podrían realizar. Hasta el momento, se mantuvieron estables pero ya hay actores económicos que reclaman una suba urgente para que acompañar el índice de la inflación.

Bajar la inflación y mantener el consumo, los objetivos de la FED de Estados Unidos

En su discurso, Warsh no dio detalles de lo que ocurrirá con las tasas de interés, aunque se presume que en las próximas semanas debería haber novedades respecto a esta cuestión. Tampoco mencionó cómo hará la FED para bajar la inflación y mantener el circuito de consumo. No obstante, el funcionario señaló: “Aunque las lecturas de inflación de este verano fueron mejores de lo esperado, no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado de forma significativa”.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, asumió en mayo de 2026. Foto: The Hill

Lo cierto es que actualmente una de las grandes bases de la economía estadounidense, el ahorro, se encuentra en un número notablemente bajo para la historia del país.

Solo un 3% de los residentes pueden ahorrar. Esta cifra demuestra que, en efecto, los ciudadanos estadounidenses están teniendo más gastos de lo que normal. No obstante, el consumo masivo tuvo una suba del 0,2% mientras que el salario se incrementó en un 0,4%.

Quién es Kevin Warsh, el flamante presidente del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos

El 22 de mayo de 2026, el financiero Kevin Warsh asumió como el nuevo presidente del Sistema de Reserva Federa de Estados Unidos tras ser nominado para ejercer este cargo por el mandatario, Donald Trump, a principios de este año.

Pero las recientes declaraciones sobre la inflación y el rumbo económico del país seguramente no habrán sido de agrado para los funcionarios republicanos. De hecho, ya ha sido criticado por algunos políticos por ser demasiado “prudente” en cuanto a la toma de decisiones.

Donald Trump nominó a Kevin Warsh para el cargo. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El objetivo de Warsh es que los indicadores y la situación del país deje de depender necesariamente de los movimientos políticos. Según Clarín, el presidente del Sistema de Reserva Federal, aseguró que la Fed cuenta con “herramientas poderosas”, pero que “no por eso cualquier actor del mercado debería mirar únicamente los indicadores de la Fed para saber qué operación realizar luego”.