¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.