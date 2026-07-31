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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Suroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 22 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:15 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 22 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 14° Norte 19 - 33 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Noreste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Noreste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Norte 5 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Oeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Suroeste 9 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Suroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Suroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 9 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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