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Clima en Buenos Aires: tras el temporal, cuándo podría volver a llover, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de las tormentas que afectaron a numerosos barrios y dejaron históricos de precipitaciones, el SMN indica que la inestabilidad volverá próximamente. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuándo podría volver a llover en el AMBA.
Cuándo podría volver a llover en el AMBA. Foto: REUTERS
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Agosto empezó con un cambio rotundo del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después del fuerte temporal del viernes, que afectó a numerosos barrios y dejó registros de lluvia históricos, el sol volvió a salir y regaló una tarde mucho más agradable. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la inestabilidad volverá próximamente.

Después del sábado soleado, el domingo llega con más nubes en Buenos Aires

El episodio de mal tiempo ya quedó atrás y el sábado terminó mostrando una cara mucho más amable en Buenos Aires. Hacia el mediodía, el cielo empezó a abrirse hasta dar paso a una tarde plenamente soleada. Con temperaturas cercanas a los 19 °C, el ambiente resultó agradable y ofreció condiciones ideales para disfrutar al aire libre.

El domingo 2 de agosto, en cambio, llegará con un panorama más gris. El ingreso de mayor humedad favorecerá un aumento de la nubosidad durante buena parte del día, mientras que las altas presiones permitirán un leve descenso de la temperatura. Por eso, la jornada comenzará con mínimas cercanas a los 8 °C, en un arranque fresco que anticipará un cambio respecto del sábado. En esa línea, la mayor presencia de nubes limitará el ascenso térmico durante la tarde y las máximas rondarán los 15 °C.

Cuándo podría llover en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, el lunes 3 de agosto será una jornada con condiciones variables en el AMBA. El día comenzará con neblina durante la madrugada, una mínima de 11 °C y un ambiente fresco y húmedo que podría complicar la visibilidad en las primeras horas. Con el correr de la jornada, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 17 °C, aunque el cielo se mantendrá con señales de inestabilidad.

Lluvia en Buenos Aires
Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

En cuanto a las lluvias, el pronóstico indica un 10% de probabilidades de precipitación durante el resto del día, por lo que no se espera un episodio de lluvia generalizada ni persistente. Sin embargo, ese margen deja abierta la posibilidad de lloviznas aisladas o precipitaciones muy débiles y puntuales en algunos sectores del AMBA. Por eso, si bien el lunes no aparece como una jornada de mal tiempo marcado, conviene seguir las actualizaciones del pronóstico antes de planificar actividades al aire libre.

Cómo estará el clima esta semana, según el SMN

  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con neblina durante la madrugada y 10% de probabilidades de lluvia durante el resto del día.
  • Martes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.
  • Miércoles: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C con cielo nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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