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¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 2°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 8 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nevada con cielo cubierto
Viento
Noreste 5 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.2 cm
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 2°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:18
Puesta del sol18:01
Horas de luz8h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:18 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 8h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 24 - 32 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 24 - 32 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
02:00 Noreste 20 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 7 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 7 - 31 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
05:00 Este 6 - 30 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
06:00 Noreste 6 - 28 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
07:00 Noreste 7 - 28 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
08:00 Noreste 7 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 8 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 7 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 7 - 30 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
12:00 Noreste 6 - 29 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
13:00 Noreste 5 - 29 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
14:00 Noreste 5 - 24 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
15:00 Noreste 6 - 23 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
16:00 Noreste 5 - 23 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
17:00 Noreste 5 - 21 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
18:00 Noreste 4 - 20 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 Noreste 3 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 3 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 2 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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