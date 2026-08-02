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El clima en Tierra del Fuego hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -3°. Con vientos de 22 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
-1°
Viento
Este 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 12 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo cubierto
Viento
Noreste 10 - 35 km/h
Lluvia
30% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 1°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:20
Puesta del sol17:59
Horas de luz8h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:20 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 8h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 19 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 22 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 -2° -2° Este 7 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 -2° -2° Este 6 - 27 km/h 0% Cubierto
05:00 -1° -1° Este 6 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 -1° -1° Este 5 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 -2° -2° Este 5 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 -1° -1° Este 6 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 -1° -1° Este 7 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 -1° -1° Noreste 8 - 30 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
11:00 -1° -1° Este 8 - 31 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
12:00 -1° -1° Este 7 - 31 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
13:00 Este 8 - 29 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
14:00 Noreste 10 - 35 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 Noreste 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noreste 12 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 12 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 11 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 10 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 -1° -1° Este 10 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 10 - 35 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 Noreste 10 - 35 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 Noreste 10 - 35 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 Noreste 9 - 35 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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