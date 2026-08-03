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¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Sur 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
21°
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 11 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:57 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 11 - 26 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 23° 23° Sureste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 23° 24° Sureste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 24° 25° Sur 6 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 24° 25° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 24° 25° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 25° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 22° 22° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 22° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 21° 21° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 21° 21° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 21° 21° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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