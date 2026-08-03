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¿Cómo estará el clima hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Este 17 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:15 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Oeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noroeste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Oeste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Noroeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Oeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sur 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sureste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Este 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Este 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Este 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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