Tormentas, viento y alerta en el AMBA: a qué hora mejora el tiempo este fin de semana

A pedestrian walks through heavy rain brought by Typhoon Jangmi in Tokyo, Japan, June 3, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Foto: REUTERS

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un viernes con condiciones inestables, lluvias intermitentes, viento y un panorama que obliga a mirar el pronóstico antes de organizar cualquier actividad al aire libre. Según el pronóstico difundido para este viernes 31 de julio, las tormentas más importantes se esperaban entre la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%.

Después de una jornada gris y con episodios de lluvia en distintos puntos del AMBA, la gran pregunta es qué pasará durante el fin de semana. De acuerdo con la información meteorológica disponible, el sábado comenzará todavía con restos de inestabilidad, aunque el escenario tenderá a mejorar con el paso de las horas.

Hasta cuándo siguen las tormentas en el AMBA

Las tormentas previstas para este viernes tendrían su momento de mayor impacto hacia la noche y podrían extenderse durante la madrugada del sábado. El fenómeno forma parte de un período de marcada inestabilidad que afectó a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una advertencia por tormentas para el AMBA, con la posibilidad de fenómenos fuertes o localmente severos. En las zonas bajo alerta naranja, se esperaban tormentas aisladas fuertes, algunas severas, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podían superar los 90 km/h.

Cómo estará el tiempo el sábado 1 de agosto

Para el sábado 1° de agosto, el pronóstico marca un cambio progresivo en las condiciones del tiempo. Aunque la madrugada todavía podría presentar inestabilidad, durante el resto del día no se esperan lluvias relevantes y el cielo se mantendría entre nublado y parcialmente nublado.

La temperatura se ubicará en valores frescos, con una mínima cercana a los 14°C y una máxima estimada en 19°C. Esto significa que, si bien el peor tramo del mal tiempo quedaría atrás, el sábado no será una jornada completamente despejada ni cálida.

En este contexto, quienes tengan planes durante el día deberían considerar llevar abrigo liviano y revisar el estado del tiempo antes de salir, especialmente durante las primeras horas. La mejora será paulatina y la nubosidad seguirá presente en buena parte de la jornada.

Pronóstico para el domingo 2 de agosto: menos lluvia, más frío

El domingo 2 de agosto se perfila como una jornada más estable, sin probabilidades importantes de precipitaciones en el AMBA. Sin embargo, el dato destacado será el descenso de temperatura, ya que la mínima rondará los 10°C y la máxima alcanzaría apenas los 15°C.

Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

El cielo se mantendría mayormente nublado, por lo que el cierre del fin de semana tendrá un ambiente fresco, húmedo y con poca presencia de sol. Aunque el panorama será más tranquilo que el del viernes, el domingo exigirá abrigo, sobre todo durante la mañana y la noche.

Qué es la ciclogénesis y por qué influye en el mal tiempo

El episodio de tormentas se da en un contexto de ciclogénesis, un proceso meteorológico asociado a la formación o intensificación de un sistema de baja presión. Este tipo de configuración puede favorecer lluvias, vientos intensos y condiciones de inestabilidad en distintas regiones.

En este caso, Buenos Aires y el AMBA quedaron dentro del área afectada por el avance del sistema, especialmente durante el viernes y la madrugada del sábado. La ciclogénesis no es una alerta en sí misma, pero puede contribuir al desarrollo de fenómenos que sí generan advertencias oficiales, como tormentas fuertes, ráfagas y precipitaciones abundantes.

Qué precauciones tomar durante las tormentas

Ante un escenario de alerta por tormentas, las recomendaciones principales son evitar circular si no es necesario, no refugiarse debajo de árboles, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse lejos de cables, postes o zonas anegadas. También es clave no sacar la basura durante lluvias intensas para evitar obstrucciones en desagües.

Si hay actividad eléctrica, conviene permanecer en un lugar cerrado, desconectar aparatos sensibles y evitar el uso de elementos conectados a la red eléctrica si la tormenta es intensa. Para quienes deban manejar, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar calles inundadas.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

La mejora más clara llegaría durante el sábado, una vez que el sistema de tormentas avance y pierda intensidad sobre el AMBA. El domingo, aunque seguirá fresco y mayormente nublado, no presentaría lluvias importantes, por lo que el fin de semana cerraría con condiciones más estables.

En resumen, el viernes será el día más complicado por lluvias y tormentas, el sábado marcará una transición hacia la mejora y el domingo tendrá menos inestabilidad, pero con un ambiente más frío. Para quienes planeen actividades al aire libre, el mejor momento del fin de semana será entre la tarde del sábado y el domingo, siempre con abrigo y atentos a las actualizaciones del pronóstico.