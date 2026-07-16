Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El tiempo en Tucumán hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo soleado, la jornada en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Suroeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:08 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sureste 1 - 11 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sureste 4 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sureste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Sur 5 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sur 5 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Oeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Oeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tucumántiempo en Tucumán hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. A qué hora llega la tormenta al AMBA:el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

    A qué hora llega la tormenta al AMBA: el pronóstico que anticipa tres días con cielo cubierto y lluvias

  2. Del “veranito” a las lluvias:qué día se esperan tormentas y cuándo vuelve el frío en Buenos Aires

    Del “veranito” a las lluvias: qué día se esperan tormentas y cuándo vuelve el frío en Buenos Aires

  3. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  4. Lluvias en el AMBA:a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

    Lluvias en el AMBA: a qué hora se complica el clima este sábado y qué pasa durante el partido de Argentina

  5. Continúa la ola polar en gran parte del país:cuándo llega el alivio y cómo estará el clima el fin de semana largo

    Continúa la ola polar en gran parte del país: cuándo llega el alivio y cómo estará el clima el fin de semana largo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Extranjerización de tierras:fuertes cuestionamientos al proyecto que debatirá el Congreso

Extranjerización de tierras: fuertes cuestionamientos al proyecto que debatirá el Congreso

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló donde verá la final ante España

“¿Qué decís, loko?”:el cruce de Santiago Caputo con el titular de ATE por el partido de Argentina e Inglaterra

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje:“Jugamos contra los piratas usurpadores”

Economía

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial

Crisis industrial:cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Pensiones No Contributivas:cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

Internacionales

Escala la tensión en Medio Oriente:Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

Escala la tensión en Medio Oriente: Irán afirmó que “responderá con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses”

“Matamos a Trump”:el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

¿Qué pasará con los USD 15.000 millones de “El Mayo” Zambada?:así funciona el decomiso de bienes del narcotráfico en Estados Unidos

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona:la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga