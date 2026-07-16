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El tiempo en San Luis hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Noroeste 27 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 7 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:26 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Este 9 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Noroeste 0 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Noroeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Norte 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Norte 28 - 57 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Norte 26 - 55 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Noroeste 29 - 57 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Noroeste 27 - 57 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Noroeste 22 - 50 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Norte 20 - 42 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Norte 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Norte 6 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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