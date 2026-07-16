El tiempo en Santa Fe hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:00
|Puesta del sol
|18:17
|Horas de luz
|10h 17m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|7%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:00 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|18°
|18°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|17°
|17°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|19°
|19°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|22°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|26°
|27°
|Noreste 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|26°
|27°
|Norte 19 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|26°
|27°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|25°
|26°
|Norte 18 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|24°
|25°
|Noreste 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|23°
|23°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|22°
|22°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|20°
|20°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|20°
|20°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|20°
|20°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|20°
|20°
|Noreste 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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