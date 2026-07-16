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El tiempo en Santa Fe hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Norte 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Noreste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 27°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:00 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Noreste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Noreste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Noreste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Noreste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Noreste 19 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 26° 27° Norte 19 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 26° 27° Norte 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Norte 18 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 25° Noreste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 23° 23° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 22° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 20° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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