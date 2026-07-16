El tiempo en Santiago del Estero hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.

Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.