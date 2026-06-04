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Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las probabilidades de precipitaciones crecieron en las últimas horas debido a que el sistema inestable avanzará antes de lo previsto. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 21:03
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Sigue el clima inestable en Buenos Aires.
Sigue el clima inestable en Buenos Aires. Foto: NA
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En medio de una semana marcada por la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se adelantaron las lluvias y las primeras gotas podrían sentirse este jueves 4 de mayo.

Si bien el SMN indica que las tormentas más fuertes siguen pactadas para el fin de semana, las probabilidades de precipitaciones crecieron en las últimas horas debido a que el sistema inestable avanzará antes de lo previsto.

Por qué se adelantaron las tormentas en el AMBA

El cambio en el pronóstico responde a un ajuste en la evolución de la inestabilidad atmosférica que afecta al AMBA. En este tipo de situaciones, pequeños cambios en la circulación del aire, el ingreso de humedad o la velocidad de avance de un sistema frontal pueden modificar el momento en que se activan las precipitaciones, haciendo que las tormentas aparezcan antes de lo previsto.

Sigue el clima inestable en Buenos Aires. Foto: NA

Eso explica por qué, después de jornadas relativamente estables, el escenario comenzó a mostrar señales de un deterioro más temprano, marcando un giro en las condiciones del tiempo, con más nubosidad, humedad elevada y un aumento en las chances de lluvia sobre territorio bonaerense.

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A qué hora se espera el inicio de la inestabilidad

Las probabilidades de lluvia aparecen desde la mañana del jueves y se mantienen también durante la tarde, aunque por ahora con un margen bajo, del 10% en ambos tramos del día. Esto indica que la atmósfera empezará a mostrar señales de inestabilidad desde las primeras horas.

Hasta qué día seguirá el mal tiempo en el AMBA

Según el pronóstico del SMN, el martes 9 de junio ya no muestra probabilidades de precipitaciones. Eso sugiere que el mal tiempo tendría un alcance acotado, más vinculado a un episodio puntual de inestabilidad que a una seguidilla prolongada de lluvias.

A partir de ese día, el panorama volvería a mostrar mayor estabilidad, aunque no necesariamente con un cambio rotundo hacia jornadas despejadas. Es decir, la lluvia perdería protagonismo, pero podrían mantenerse algunas condiciones típicas de un ambiente húmedo y variable, con nubosidad presente y temperaturas sin grandes sobresaltos.

Cómo sigue el clima en el AMBA

  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 17 °C. Habrá neblina a la madrugada y 10% de probabilidades de lluvias a la mañana y la tarde.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con 10% de probabilidades de precipitación a la mañana y la tarde.
  • Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 18 °C. Se pronostica un 10% de chances de lluvia a la mañana y lluvias aisladas (10-40%) a la tarde/noche.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C con lluvias todo el día, más intensas a la noche.
  • Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con 10% de probabilidades de lluvias todo el día.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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