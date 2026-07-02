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El tiempo en Tucumán hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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El pronóstico para Tucumán este 2 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
Viento
Este 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 10°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:10 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 7 - 16 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sur 8 - 18 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 8 - 19 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 8 - 18 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 7 - 17 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 7 - 17 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 6 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 5 - 14 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 5 - 14 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 5 - 15 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 6 - 17 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 6 - 17 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 5 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 4 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 4 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 3 - 12 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 1 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Este 2 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Este 2 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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