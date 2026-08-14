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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Tucumán este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 7 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sureste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:51 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 11° Este 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° Noreste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° Este 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 5 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 3 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Este 4 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 4 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sureste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Norte 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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