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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -4°. Con vientos de 11 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
-3°
Viento
Norte 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
-3°
Viento
Norte 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:56
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:56 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -4° -4° Norte 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -3° -3° Norte 11 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 -3° -3° Norte 11 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 -3° -3° Norte 11 - 27 km/h 0% Cubierto
05:00 -2° -2° Norte 11 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 -2° -2° Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -3° -3° Norte 10 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 -3° -3° Norte 10 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 -2° -2° Norte 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -1° -1° Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Norte 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -2° -2° Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 -3° -3° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 -3° -3° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 -3° -3° Norte 6 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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